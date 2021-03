La Juventus pensa già al futuro e mette nel mirino un giovane paragonato a Thierry Henry: sfida al top club europeo

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma sin da ora si iniziano a programmare i possibili acquisti per la prossima stagione. In casa Juventus potrebbero essere diverse le cose da cambiare, visto che fino ad ora i bianconeri non hanno rispettato le aspettative, finendo a meno dieci dall’Inter capolista. La società juventina intanto pensa anche al futuro a lungo termine, e guarda ai profili più interessanti del panorama giovanile, cosa che ha sempre fatto con molta attenzione negli ultimi anni.

Questa volta a finire nel mirino dei bianconeri è un giovanissimo che per le sue qualità viene accostato addirittura all’ex fenomeno Thierry Henry. La Juventus però per arrivare alla giovane promessa dovrà sfidare un top club europeo e non solo. La concorrenza è ampia.

Calciomercato Juventus, occhi su Abdallah Sima: il giovane paragonato ad Henry su cui c’è il PSG

La Juventus è sempre stata molto attenta alle giovani promesse del panorama calcistico europeo e non. Questo ovviamente ha portato ad avere uno dei settori giovanili migliori in Italia. Anche per la prossima stagione i bianconeri stanno iniziando a pianificare a lungo termine, mettendo nel mirino un giovane che gioca in Repubblica Ceca, e che viene paragonato al grande Thierry Henry.

Questo è Abdallah Sima, giovane attaccante classe 2001 dello Slavia Praga, che secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, sarebbe seguito anche dal PSG e dall’Everton. In questa stagione il giovane senegalese ha collezionato 29 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 19 gol e 5 assist. Numeri comunque importanti, che ha fatto vedere anche in Europa League, dove con la squadra ceca ha eliminato il Leicester, grazie proprio al suo gol dello 0-2 al King Power Stadium. Dunque un giovane molto promettente inizia ad infiammare il calciomercato per la prossima stagione, con la Juventus interessata.