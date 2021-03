Ritorno di fiamma per la Juventus in sede di calciomercato per un giocatore del Real Madrid: i ‘Blancos’ potrebbero chiedere un importante scambio

Periodo a dir poco negativo in casa Juventus. I bianconeri hanno rimediato un altro stop in campionato contro il Verona, dopo quello maturato due giornate prima con il Napoli al San Paolo. La partita non era sicuramente da sottovalutare, ma sulla carta gli uomini di Pirlo erano senza dubbio favoriti per la vittoria e la conquista dei tre punti. Ci si aspettava fortemente questo risultato anche considerando il rilevante passo falso in Champions League (vero obiettivo del club) maturato contro il Porto. La squadra, però, non è riuscita nell’intento e la società, dal canto suo, è sempre più preoccupata dalla situazione poco rassicurante. Per questo motivo, sono sicuramente possibili interventi importanti durante la prossima sessione di calciomercato estiva, al fine di rinnovare e migliorare la rosa. In particolare, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe riprendere a coltivare l’interesse per un giocatore spagnolo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Roma, senza Champions sarà rivoluzione | Addio big e arriva Allegri

Calciomercato Juventus, torna di moda Asensio: il Real chiede De Ligt

La Juventus tiene sempre d’occhio il calciomercato. La società, a fronte dei passi falsi accumulati nel corso di questa stagione, potrebbe pensare a rilevanti cambiamenti della rosa durante la prossima estate, a maggior ragione se Pirlo e i suoi dovessero fallire gli obiettivi dell’annata. In particolare, i bianconeri potrebbero pensare ad un calciatore per potenziare il reparto offensivo, già seguito in passato. Il profilo in questione è Marco Asensio, attaccante in forza al Real Madrid. Il calciatore non è centrale nei piani delle ‘Merengues’ e potrebbe fare le valigie per trovare maggiore spazio altrove.

Dal canto loro, però, i madrileni potrebbero rispondere a questa eventuale offensiva dei piemontesi con una super controproposta: uno scambio con il cartellino del difensore De Ligt. I ‘Blancos’ potrebbero perdere Sergio Ramos e Varane in vista della prossima stagione e l’olandese sarebbe un elemento più che gradito per rimediare alle partenze nella retroguardia. È possibile, quindi, tentino di proporre il cartellino dello spagnolo più un’offerta cash da 52 milioni.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio folle con Mourinho | Intreccio shock con Immobile

Il 25enne è valutato dal Real sui 38 milioni di euro. In totale, quindi, si avrebbe a che fare con una operazione da 90 milioni totali. Il contratto di Asensio scadrà nel 2023, mentre quello dell’ex Ajax nel 2024. La Juventus, però, potrebbe rifiutare questa ipotesi, poiché reputa incedibile il giovane centrale, pur apprezzando non poco l’ex Espanyol.