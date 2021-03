La partita della Juventus contro lo Spezia cambia totalmente dopo l’ingresso in campo di Morata e Bernardeschi

Dopo un primo tempo a reti bianche, la partita della Juventus contro lo Spezia, valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, sembrava continuare inesorabilmente verso l’ennesimo risultato non utile alla compagine guidata da Andrea Pirlo, ma i cambi azzeccati hanno cambiato il volto alla gara.

LEGGI ANCHE >>>> ESCLUSIVO | Juventus, Amoruso non ha dubbi: “Ultimo anno di Ronaldo”

Juventus-Spezia 3-0, Morata e Bernardeschi cambia la partita | Rigore parato nel finale

Non era iniziata bene neanche questa, per la Juventus. Neanche scesi in campo e già il Maestro Andrea Pirlo aveva dovuto rinunciare al suo difensore centrale de Ligt, fermato da un infortunio nella fase di riscaldamento. Poi l’ennesima brutta notizia: Frabotta salterà la partita contro la Lazio, era diffidato ed è stato ammonito per eccesso di foga. Ma qualcosa è cambiato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, il big in svendita | Bianconeri tentati

Quel qualcosa ha un volto e un nome, anzi due volti e due nomi. Al 61esimo, l’allenatore cambia McKennie per Morata e il giovane Frabotta per Bernardeschi e la partita viene ribaltata. Assist del secondo e gol del primo e la Juventus, dopo un minuto, passa in vantaggio. Al 71esimo raddoppia Chiesa e chiude i conti il solito Cristiano Ronaldo all’89esimo. La partita però non è ancora finita e quindi c’è gloria anche per il portiere Szczesny, che al 96esimo para il rigore a Galabinov.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, doppio ritorno | Lo ‘porta’ Marotta!