Calciomercato Juventus, lo scenario di un possibile doppio ritorno in bianconero: con Beppe Marotta, in panchina possibile rivedere anche Massimiliano Allegri?

In un 2021 che si sta rivelando magro di soddisfazioni, la Juventus di Andrea Pirlo sembra ripiombata nel grigiore e nelle difficoltà di inizio stagione. La figuraccia di Oporto, unite ai risultati maturati al Maradona e al Bentegodi, non hanno giovato alla reputazione dell’area tecnica bianconera. E in più, i terremoti mediatici smossi dal ‘caso Suarez’ hanno intaccato in maniera pesante anche la reputazione del plenipotenziario Paratici e dei ranghi dirigenziali piemontesi. Ragion per cui, qualcuno aveva paventato un possibile cambio d’aria, in logica anche ai contratti in scadenza degli Stati Generali juventini. E come raccolto da Calciomercato.it, è in programma nelle prossime settimane un incontro tra Andrea Agnelli e John Elkann (ovvero presidenza e proprietà della Juventus) per discutere del possibile assetto (da confermare o ridisegnare) della dirigenza bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il nuovo Henry nel mirino | Sfida al top club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna di moda il big | Scambio choc: in ballo 90 milioni!

Calciomercato Juventus, ritorno Marotta: con lui anche Allegri, lo scenario

Attenzione, però, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: sui social è impazzata la suggestione Beppe Marotta, con l’AD dell’Inter di ritorno alla Juventus, in caso di defenestrazione degli attuali vertici bianconeri. Un’ipotesi da fantamercato (o quasi), che potrebbe tuttavia accompagnarsi di un altro incredibile e clamoroso ritorno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio folle con Mourinho | Intreccio shock con Immobile

Già, perché nello scenario di un ritorno (ad oggi davvero improbabile) di Beppe Marotta in seno alla dirigenza della Juventus, potrebbe essere ipotizzabile anche quello di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora. Uno scenario tanto suggestivo quanto complicato da realizzare, ma che si supporta sulla grande stima personale e lavorativa presente tra i due ex bianconeri. E soprattutto, sul corso (ad oggi per nulla esaltante) di Andrea Pirlo alla guida della Juventus.