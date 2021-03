Si iniziano a delineare i piani della Roma per la prossima sessione di calciomercato estiva: si guarda in Bundesliga per il rinforzo

La prossima sessione di calciomercato è ancora lontana, e c’è ancora gran parte della stagione da disputare, ma i club italiani ed europei sono già pronti a sfidarsi per i prossimi colpi. In casa Roma sono ancora molte le cose da chiarire, tra cui il futuro del tecnico Paulo Fonseca. Infatti pesa l’assenza di big match vinti in stagione, e in caso di mancato raggiungimento del quarto posto per tornare in Champions League, l’addio potrebbe essere inevitabile.

Tra i vari profili accostati alla panchina giallorossa ci sono quelli di Maurizio Sarri e di Massimiliano Allegri, con il secondo in pole. Nel frattempo il general manager Tiago Pinto lavora per cercare rinforzi per la prossima stagione e il suo mirino si ferma in Bundesliga. Sfida a due club europei.

Calciomercato Roma, Arias nel mirino: ci sono anche PSG ed Everton

La Roma per la prossima stagione dovrà colmare diverse lacune, ed un reparto da rinforzare senza dubbio è la fascia destra. Infatti nella rosa giallorossa su quella zona del campo agisce Karsdorp come titolare e Bruno Peres come seconda scelta, ma il brasiliano vedrà scadere il proprio contratto a giugno, e difficilmente arriveranno sviluppi nel rinnovo. Per questo motivo i giallorossi iniziano a guardarsi intorno.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, la Roma avrebbe messo il mirino su Santiago Arias, terzino destro dell’Atletico Madrid che al momento milita con la maglia del Bayer Leverkusen in prestito. Il colombiano in questa stagione ha collezionato una sola presenza in Bundesliga, e sarebbe valutato meno di dieci milioni di euro. A sfidare i giallorossi per il laterale sono due club europei, l’Everton e il PSG.