Arriva un doppio infortunio a centrocampo per due big di Serie A durante la giornata in corso

In corso la 25a giornata del campionato di Serie A che si chiuderà domani sera con il posticipo tra Parma e Inter, anche se non per chiudersi definitivamente bisognerà capire quando e se si recupererà la sfida tra Lazio e Torino. Nelle giornata in corso, però, arrivano brutte notizie per Milan e Roma che perdono i loro centrocampisti per infortunio. Per i rossoneri è l’ennesimo: dopo quelli di Ibrahimovic e Calhanoglu questa volta è il turno di Sandro Tonali che a fine primo tempo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

L’altro infortunio riguarda il faro del centrocampo giallorosso, Jordan Veretout che al 62′ della partita con la Fiorentina si accascia a terra e chiede il cambio. Si pensa possa essere un problema al flessore ma solo con gli esami strumentali si potrà capire l’entità dell’infortunio del centrocampista francese.