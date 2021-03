Real Madrid, altra tegola per Zidane | Salta l’Atalanta!

Real Madrid-Atalanta, Zidane continua a fare i conti con la sfortuna: Mariano Diaz si ferma e salterà la gara di ritorno con la Dea

Seppur con il vantaggio di una rete, Zinedine Zidane sa bene che non potrà sentirsi troppo tranquillo per il ritorno con l’Atalanta. Il suo Real Madrid va a corrente alterna e i tanti infortuni stanno rendendo sempre più complicate le rotazioni, in una stagione dove il calendario ingolfato incide sul rendimento stesso della squadra. Già all’andata, il tecnico francese ha dovuto fare a meno di numerosi alfieri del suo Real, ridisegnando completamente un undici raffazzonato, con tanti giovani della Castilla a popolare la panchina.

LEGGI ANCHE ——–> Calciomercato Milan, Raiola offre il difensore | La risposta del Barcellona

E in vista del ritorno del 16 marzo, le notizie non sono certamente delle migliori. Zidane dovrà fare a meno dello squalificato Casemiro e degli ancora convalescenti Karim Benzema, Sergio Ramos, Eden Hazard, Dani Carvajal e Eder Militao. Una vera e propria emergenza numerica, alla quale andrà aggiunta anche una nuova assenza (nel reparto avanzato): Mariano Diaz ha rimediato un infortunio muscolare alla gamba sinistra e le sue condizioni restano da valutare in vista della gara contro l’Atalanta.

LEGGI ANCHE ———> Calciomercato Milan, Donnarumma in bilico | Nuova idea per il sostituto

Real Madrid-Atalanta, Zidane perde anche Mariano Diaz: il comunicato

A comunicare e a rendere noto dello stop di Mariano Diaz è stato proprio il Real Madrid, attraverso una nota diramata attraverso i propri canali sociali: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Mariano Díaz dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare all’otturatore-esterno sinistro. Il calciatore resta sotto osservazione”.