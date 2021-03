Pare ci siano state delle scintille tra Ronaldo e Pirlo in vista del match contro la Lazio: ecco il motivo dello scontro

Partita di fondamentale importanza quella tra Juventus e Lazio. Questo match, tra gli scontri più significativi della 26esima giornata di Serie A, vede sfidarsi due rilevanti compagini del nostro campionato e promette grande spettacolo. Sarà molto importante il risultato ai fini della classifica, con i bianconeri che devono cercare di rimanere attaccati alla scia dell’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno acquisito maggiore consapevolezza e stanno raccogliendo un filotto di risultati positivi uno dietro l’altro. Arriva, poi, un retroscena riguardante Pirlo e Cristiano Ronaldo a proposito della partita con i biancocelesti.

Juventus-Lazio, retroscena Ronaldo-Pirlo: scintille tra i due

Come riferito da ‘Calciomercato.it’, ci sarebbero state delle scintille tra Ronaldo ed il tecnico della Juventus Pirlo. Il portoghese non era al top in vista dell’importante match contro la Lazio a causa di un leggero problema fisico. L’ex Milan pare avrebbe voluto tenerlo fuori dalla lista dei convocati, in modo da preservarlo per la partita contro il Porto, in programma martedì 9 marzo alle ore 21:00. Cr7, però, non ha voluto dare ascolto al suo allenatore e sarebbe andato contro la volontà di Pirlo ricercando a tutti i costi la convocazione. Alla fine è stato inserito nella lista ufficiale: sarà quindi a disposizione, ma partirà dalla panchina a meno di soprese.