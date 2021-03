La Juventus ha diramato la lista dei convocati ufficiale per la partita contro la Lazio: tre recuperi importanti per il tecnico Pirlo

Questa sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match tra Juventus e Lazio. Lo scontro è molto importante ai fini della classifica e promette grande spettacolo. Il club bianconero ha da poco diramato ufficialmente la lista dei convocati per la partita, in programma alle 20:45. Per il tecnico Pirlo, inoltre, arrivano buone notizie: c’è il recupero di tre elementi importanti per la squadra, quali Bonucci, Arthur e Cuadrado. Problemi, invece, per Ronaldo, che non è al meglio e a meno di soprese partirà dalla panchina. Non ce la fa De Ligt, che quindi non siederà neanche in panchina.

Di seguito la lista completa con tutte le scelte del tecnico: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, De Marino; Arthur, Ramsey, Mckennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters; Ronaldo, Morata, Akè.