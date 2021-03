Massimiliano Allegri ancora senza panchina, arriva la smentita ufficiale sul suo futuro. Parla il dirigente del club : “Mai contattato”

Ben 6 scudetti in Italia sono un’ottimo bigliettino da visita per Massimiliano Allegri, allenatore tra i più ambiti a livello internazionale. Nonostante le brillanti annate con Milan e Juventus in Serie A, per il tecnico sono ormai quasi due gli anni senza panchina. Real Madrid, Paris Saint Germain e tanti altri importantissimi club sono stati accostati al toscano. Ultime voci dall’Ucraina lo vedono invece come possibile successore di Luis Castro allo Shakhtar Donetsk. Voci, queste, che sono però state categoricamente smentite da parte del club mediante responsabile scouting Josè Boto.

Allegri-Shakhtar, Boto: “Mai chiamato, vogliamo un altro calcio”

A Retesport ha parlato così a proposito di un’eventuale contatto con il tecnico ex Juve e Milan: “Non abbiamo mai chiamato Allegri. Siamo contenti con Luis Castro“. E ancora ha continuato dicendo: “Allegri è un grande allenatore, ma lo Shakhtar da anni è in cerca di allenatori che propongano un calcio offensivo”. Dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi, l’ex bianconero non ripartirà dal club ucraino, che non ha intenzione di cambiare guida tecnica e che spossa una diversa filosofia di calcio.

Anche a causa dell’incompatibilità del modo di intendere il calcio, dunque, oltre che per la volontà del club di continuare con Luis Castro, Max Allegri non sarà il nuovo tecnico dello Shakhtar.