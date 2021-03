La Juventus scende in campo con il Porto per gli ottavi di finale di Champions League: McKennie in panchina, Arthur titolare

La Juventus scende in campo alle 21.00 per il ritorno degli ottavi di finali di Champions League contro il Porto. Reduce dalla sconfitta per 2-1 dell’andata in Portogallo, i bianconeri devono cercare di rimontare per guadagnarsi i quarti di finale. In campionato la squadra di Pirlo arriva da una convincente vittoria contro la Lazio per 3-1 grazie alla doppietta di Morata che sembra essere tornato quello di inizio stagione.

Pirlo recupera molti infortunati, tra cui Cuadrado e Bonucci che farà coppia con Demiral. Torna anche Arthur in mezzo al campo. Andrea Pirlo lascia in panchina, invece, McKennie. Sergio Conceicao può, invece, contare sul recupero di Pepe al centro della difesa. Ecco le scelte dei due allenatori:

Formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo

PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Taremi