Primo tempo di Juventus-Porto da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è visibilmente insofferente per il risultato

Si mette in salita il ritorno della gara degli ottavi di Champions League per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo è sotto per 1-0 contro il Porto ed ora ribaltare la gara è un’impresa. C’è tanto nervosismo in campo. Il rigore fischiato per fallo di Demiral complica i piani del club bianconero, costretto ora ad aggrapparsi alle gesta del più grande, Cristiano Ronaldo. Eppure è proprio la luce dell’ex madridista che sta mancando nella sfida dell’Allianz Stadium. Il fenomeno con la maglia numero 7 è visibilmente scosso dal risultato e dalla gara, non all’altezza delle aspettative, che sta disputando insieme ai suoi compagni di squadra.

Juventus-Porto, manca Ronaldo: troppo nervosismo nei primi 45′

Cr7 non ha giocato un grande primo tempo: sbuffa, si lamenta e si agita nei confronti dei suoi compagni, come quando ha richiamato Federico Chiesa, a inizio gara, per essere finito in fuorigioco. Proprio prima della gara Pavel Nedved aveva detto che in questo genere di partite la Juventus non avrebbe potuto fare altro che affidarsi a Ronaldo. Curioso, dal momento che proprio il portoghese si sta mostrando insofferente per quanto accaduto sul terreno di gioco nella prima parte di gara.

Il primo tempo è stato da incubo. Nei prossimi 45 minuti di gara servirà il miglior Ronaldo, un calciatore che sappia farsi carico dei problemi della sua squadra e che sappia essere da esempio per i compagni, incitandoli a fare meglio.