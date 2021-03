Il Milan pareggia nel recupero la super sfida con lo United all’Old Trafford grazie al gol di Kjaer

Il Milan pareggia 1-1 al ‘teatro dei sogni’ contro il Manchester United negli ottavi di finale di andata di Europa League. La squadra di Pioli riesce a giocare con personalità e tiene testa a una big del calcio europeo. Nonostante lo svantaggio subito a inizio secondo tempo con il gol del giovane Amad Diallo, il Milan non si scompone e pareggia nel recupero grazie al colpo di testa di Simon Kjaer che regala ai suoi la speranza di qualificazione per il ritorno.

Un pareggio fondamentale in vista del ritorno a San Siro, nonostante l’assenza pesantissima di Zlatan Ibrahimovic. Uno spirito da squadra che può far piacere a Pioli come ha anche evidenziato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara dell’Old Trafford. Tabellino marcatori:

MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1:

50′ Diallo, 90’+2′ Simon Kjaer