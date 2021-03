La gara tra Lazio e Torino verrà disputata, questa la decisione del Giudice Sportivo che non ha sanzionato la squadra granata

Il Giudice Sportivo ha deciso: per il Torino nessuna sanzione per non essersi presentato a Roma per la gara contro la Lazio, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A.

A causa dello stop imposto dall’Asl piemontese alla squadra granata, in quarantena per via dei tanti casi di positività al Covid, gli uomini di Davide Nicola non erano potuti partire alla volta dello Stadio Olimpico per disputare il match contro la Lazio. La partita, finita in precedenza sub iudice, dovrà essere disputata, a decidere invece il quando sarà la Lega Serie A.

Il precedente di Juventus Napoli, quindi, non ha fatto giurisprudenza. In un primo momento, infatti, i partenopei erano stati penalizzati di un punto in classifica e avevano anche rimediato la sconfitta a tavolino per non essersi presentati a Torino il 4 ottobre, a causa del blocco agli spostamenti previsto dall’Asl campana. Solo dopo il ricorso in appello, il Giudice Sportivo era tornato sui suoi passi e aveva deciso di rimettere tutto in gioco con il recupero del match.