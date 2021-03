Le parole di Tommaso Giulini al termine della gara tra Cagliari e Juventus, dove non sono mancate le polemiche e gli episodi arbitrali

Il Cagliari perde in casa contro la Juventus, condannato da uno straripante Cristiano Ronaldo. Nonostante il periodo positivo sotto la guida di Semplici, la sconfitta odierna peggiora notevolmente la situazione in classifica dei sardi. Il quartultimo posto in classifica è una situazione che nessuno si sarebbe aspettato a inizio stagione e le prossime partite saranno decisive, a partire dalla quella contro lo Spezia.

In merito è intervenuto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ha parlato ai microfoni Sky Sport, polemizzando anche su alcuni episodi arbitrali: “Non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Spero di vedere un altro atteggiamento nella prossima partita con lo Spezia. Sono deluso dalla prestazione e anche dalla mancata espulsione di Cristiano Ronaldo, poteva cambiare la partita. Se il gioco pericoloso mette a grave rischio l’incolumità dell’avversario, il regolamento parla di espulsione”.