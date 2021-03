Il Milan potrebbe tentare uno colpo clamoroso per soffiare il capitano a una big di Serie A. I dettagli

Il Milan continua a guardarsi intorno per il calciomercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da calciomercato.it proprio qui, i primi ad avere paura dovrebbero essere quelli del Napoli. Il capitano, Lorenzo Insigne, infatti, è in scadenza nel 2022 e al momento i contatti per il suo rinnovo non sembrano aver dato buoni frutti.

Calciomercato Milan, Maldini pensa a Insigne del Napoli | L’idea per lo scambio

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano partenopeo del Napoli, è in scadenza di contratto con gli azzurri nel 2022. Il suo obiettivo è quello di rimanere per sempre nella città in cui è nato e con la cui squadra gioca da praticamente sempre, se si escludono i prestiti dei primi anni 10.

Se però non si dovesse arrivare a un accordo, il Milan sta provando a sondare il terreno per il numero 24. L’idea è quello di strapparlo alla diretta concorrente, ma le due squadre potrebbero accordarsi anche per uno scambio alla pari. Il Napoli, infatti, in cambio di Insigne potrebbe chiedere ai rossoneri Raphael Leao, in uno switch da 35-40 milioni di euro.