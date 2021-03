Il calciatore, a lungo inseguito da Juventus e Real Madrid, sembra destinato ora al PSG. Accordo del club con Raiola: 50 mln sul piatto

La telenovela che riguarda Paul Pogba sembra giunta ad un punto di svolta. E’ quanto emerge dalla Spanga. Secondo il noto portale Don Balon, infatti, il centrocampista francese ex Juventus sarebbe al centro di un progetto di mercato che avrebbe trovato unanimi consensi da parte del Paris Saint Germain, con l’ok di Mauricio Pochettino, e di Mino Raiola, agente dello stesso calciatore. Negli anni del suo ritorno in Premier e al Manchester United, il talentuoso francese non ha mai trovato continuità di rendimento. A lui ha sempre guardato con nostalgia la Juventus, che da tempo accarezza il sogno di riportarlo a Torino. Ma anche il Real Madrid lo insegue da tempo ed ora, proprio come i bianconeri, sembra possa essere beffato dal ‘patto’ che Mino Raiola avrebbe stretto con il club della capitale di Francia.

Juventus, niente Pogba: accordo Raiola-Psg

Il magnate qatariota, presidente del PSG, avrebbe dunque trovato il consenso di Raiola per portare Pogba al Parco dei Principi a fine stagione. Il contratto del centrocampista campione di Russia 2018 con la Francia scade nel giugno del 2022. In estate gli resterà dunque un solo anno di contratto con i ‘Red Devils’, i quali non potranno dunque avere grosse pretese dal punto di vista economico per lasciar partire il classe 1993. I parigini sarebbero così disposti a mettere sul piatto 50 milioni di euro, offerta che gli inglesi non sprecherebbero a fronte della scadenza quasi imminente del contratto dell’ex Juve.

Il PSG programma dunque i colpi per l’estate: insieme a Pogba potrebbe arrivare anche Lionel Messi – voce che circola ormai da settimane – mentre potrebbero lasciare il club importanti elementi come Icardi, Di Maria, Paredes e Gueye.