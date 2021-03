Il portiere Marco Sportiello ha sbagliato regalando l’occcasione dell’1-0 per i padroni di casa. Ecco il primo tempo di Real Madrid-Atalanta

Ha provato a tenere testa al Real Madrid l’Atalanta, e il gioco espresso dalla squadra bergamasca non è stato male. Contro una squadra come quella spagnola, che la Champions League la conosce meglio di chiunque altro, non è facile giocare senza che le gambe tremino. Ed infatti a regalare il gol del vantaggio ai padroni di casa è una giocata dettata dalla poca lucidità, che in certe circostanze può fare brutti scherzi. I primi 45′ di gara si sono svolti su ritmi tutto sommato blandi, senza colpi di scena e senza troppe occasioni da un lato o dall’altro. I nerazzurri hanno provato a farsi avanti con il palleggio che li contraddistingue, ma i ‘blancos’ non si sono lasciati sorprendere.

Real Madrid-Atalanta, errore e 1-0

Al 34′ è il Real ad approfittare dell’unica vera azione da gol della prima parte di gara. L’Atalanta ha provato a costruire dal basso, ma un passaggio sbagliato di Marco Sportiello ha favorito Luca Modric, che si è involato in area di rigore ed ha poi servito, a porta praticamente vuota, Karim Benzema. Il centravanti francese non ha sbagliato ed ha portato in vantaggio i suoi. Ora all’Atalanta servirà un miracolo per conquistare i quarti di finale di Champions League: dovrebbe ribaltare la partita e vincere 1-2.

Servirebbe un cambio passo per l’Atalanta, che tutto sommato non ha trovato grosse difficoltà ma che dovrà fare i conti con un temporaneo 2-0 complessivo tra andata e ritorno.