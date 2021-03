Il Milan inizia sin da ora a lavorare per la prossima sessione di calciomercato: ritorno di fiamma e sfida al Napoli

Il Milan è concentrato sul big match di domani sera in Europa League contro il Manchester United. I rossoneri potrebbero portare a termine l’impresa di eliminare i ‘Red Devils’ dopo il pareggio per 1-1 dell’andata a Old Trafford. Questo porterà i rossoneri a poter giocare anche per lo 0-0 per passare il turno, oltre che ovviamente per la vittoria.

Nel frattempo la società rossonera è già al lavoro per garantire a Stefano Pioli gli acquisti giusti per la prossima stagione. Così nel mirino di Paolo Maldini torna ad esserci un calciatore già osservato durante l’ultima sessione di calciomercato invernale. L’obiettivo sembrerebbe gradire la destinazione milanista, ma la concorrenza per l’acquisto è rappresentata dal Napoli.

Calciomercato Milan, Junior Firpo nel mirino: concorrenza al Napoli

Il calciomercato estivo sicuramente metterà a disposizione diverse occasioni per la prossima stagione delle squadre italiane ed europee. Anche il Milan si prepara sin da ora a mettere a segno colpi importanti per l’anno prossimo, così da colmare le lacune nella rosa di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, i rossoneri sono tornati a mettere nel mirino Junior Firpo, terzino del Barcellona che al momento si trova in prestito al Real Betis. Il suo rientro tra i catalani però non gli garantirà abbastanza spazio e dunque in estate potrebbe partire per una cifra che si aggira tra i 10 e i 15 milioni. Inoltre secondo il sito spagnolo Firpo gradirebbe la destinazione Milan, ma bisogna tenere conto anche della concorrenza del Napoli, che da tempo segue con interesse il calciatore.