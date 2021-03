Il Milan è pronto a lavorare sul mercato e sonda diverse piste per l’attacco: interesse per un giovane del PSG per servire la ‘vendetta’ a Leonardo

Il Milan si prepara a vivere un’estate da protagonista. La dirigenza rossonera vuole dare seguito alla bella stagione condotta dalla squadra di Pioli, garantendo alla rosa alternative giovani e di qualità. Tra i reparti da rinnovare c’è l’attacco, dove non si vuole rimanere alla dipendenza di appena due giocatori esperti come Ibrahimovic – futuro ancora da certificare – e Mandzukic.

Calciomercato Milan, interesse per attaccante del PSG

L’obiettivo è ringiovanire il reparto e l’ultima idea della dirigenza rossonera arriverebbe dalla Francia. Secondo quanto riferisce ‘footmercato.net’, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Daniel Labila, talentuoso ragazzo – ancora minorenne – del PSG. Classe 2003, il brevilineo attaccante è considerato la punta di diamante delle giovanili del club parigino: già protagonista nelle nazionali minori, Labila ha segnato sette reti nei campionati minori prima dello stop dei tornei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, il dopo Ibra dal Portogallo | Decisa la contropartita

Il francese non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista, anche se Leonardo gli ha presentato una prima bozza di accordo. Labila prende tempo, si sta confrontando con la famiglia visto che sul tavolo ha diverse offerte da top squadre europee. Tra queste il Milan, che fa concorrenza a Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia, oltre che al Napoli.

Calciomercato Milan, la vendetta su Leonardo

Il Milan medita sul colpo Labila, anche per servire a Leonardo una sorta di ‘vendetta’ sportiva per i contatti avviati dall’ex rossonero con Mino Raiola per trattare Donnarumma. Il portiere del Milan – in scadenza a giugno – non ha ancora trovato un accordo e il suo agente si sta guardando intorno, vagliando l’interesse di diversi top club. Tra questi c’è proprio il PSG, deciso a puntare su Donnarumma per il futuro della propria porta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due rinforzi dalla Serie A | Doppio colpo ‘in serbo’

Il mercato si colora spesso di affari che possano fungere da distrazioni per altri accordi: il Milan tiene gli occhi aperti pronto a cogliere al volo tutte le opportunità che si presenteranno da qui sino all’arrivo dell’estate.