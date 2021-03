Sul piede di partenza, il centrocampista del Real Madrid potrebbe arriva alla corte di Conte, all’Inter, ma c’è un intoppo tra i due club

Per continuare a sognare in grande con la sua Inter, l’allenatore nerazzurro, Antonio Conte, sta pensando di portare a Milano il centrocampista del Real Madrid, quasi arrivato ai saluti con il club di Florentino Perez dopo otto anni di permanenza nella capitale spagnola. Ma per concludere l’affare nella prossima finestra di calciomercato, c’è un problema non da poco per i Blancos.

Calciomercato Inter, Conte sogna Isco ma c’è un problema con il Real

Dopo otto anni, quattro Champions League e quattro Mondiali per Club, due Lighe spagnole, e altro, il centrocampista del Real Madrid Isco sta per salutare la capitale spagnola. Finito fuori dal progetto dell’allenatore Zinedine Zidane, l’andaluso, classe 1992, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 che la dirigenza non avrebbe nessun’intenzione di rinnovare.

Secondo quanto rivela il portale ‘sport.es’, sulle tracce del ‘merengues’ ci sarebbe l’Inter di Antonio Conte, con l’allenatore dei nerazzurri molto deciso a portare dalla sua il centrocampista. Ma ci sarebbe un problema non da poco, in effetti, per concludere l’affare tra i due club.

Sempre secondo il sito spagnolo, il Real Madrid avrebbe un po’ di remore nel vendere Isco ai milanesi perché non hanno ancora pagato l’esterno destro Achraf Hakimi, che sta facendo volare gli uomini del mister pugliese. I soldi in ballo per il centrocampista, tra l’altro, non sarebbero neanche pochi. A fronte del già richiamato contratto in scadenza, ma desiderosi di monetizzare, i madrileni valutano lo spagnolo dai 25 ai 30 milioni di euro. Cifra che il club di Suning potrebbe voler abbassare per riuscire a strapparlo alla concorrenza.

Infatti, l’Inter non è l’unica squadra interessata al Blanco. I primi a essere andati forte su di lui appena si sono intravisti degli spiragli sono stati quelli del Siviglia, con il ds Monchi, ma ci sono sirene anche che arrivano dalla Premier League per il quasi ventinovenne ex Malaga.

Certo, però, se si riuscisse a risolvere l’intoppo con l’Inter…