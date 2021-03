La prossima stagione potrebbe riservare notevoli sorprese anche dal punto di vista della guida tecnica per le big d’Itaia: intreccio tra Gattuso, Inzaghi e Sarri

Saranno settimane intense per le big della Serie A tra gli obiettivi da centrare e le idee per la prossima stagione. Simone Inzaghi potrebbe anche dire addio alla Lazio così come Rino Gattuso, sempre in bilico in casa Napoli con una stagione vissuta tra alti e bassi. E così lo stesso allenatore della compagine biancoceleste sarebbe finito nel mirino della società partenopea con il presidente Aurelio De Laurentiis che sta sondando vari profili in ottica futura. Tra questi c’è anche Inzaghi, che potrebbe andare via in caso di mancato rinnovo con il patron Claudio Lotito.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Juventus in corsa per la stella | Apertura dalla Spagna

Calciomercato, intreccio per il futuro con Sarri

In questo intreccio di calciomercato entrerebbe anche l’ex allenatore di Juventus e Napoli, Maurizio Sarri, che potrebbe rischiare di restare senza squadra visto che è stato accostato ad un suo possibile ritorno in azzurro. L’unica strada percorribile per l’ex Chelsea potrebbe essere soltanto il Milan in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions per Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE>>> CMNEWS | Calciomercato Verona, futuro Colley: la decisione

Tutto si deciderà con certezza a partire dai prossimi mesi con Gattuso, Inzaghi e Sarri pronti a cambiare nuovamente squadra. Lo stesso allenatore della compagine biancoceleste è diventato un punto di riferimento in questi lunghi anni tornando in Champions League dopo tante stagioni vissute in purgatorio.

I tre allenatori italiani potranno essere così protagonisti in estate al termine della stagione in corso: in particolar modo Maurizio Sarri non vede l’ora di essere al top su una panchina della top d’Italia dopo l’anno sabbatico arrivato con l’esonero da parte della Juventus. Inzaghi e Gattuso, infine, cercheranno di centrare la qualificazione alla prossima Champions rispettivamente alla guida di Lazio e Napoli, ma non sarà così facile con Atalanta e Roma a dare filo da torcere.