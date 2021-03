Calciomercato Juventus, addio Morata | Ipotesi Serie A

La Juventus potrebbe dire addio ad Alvaro Morata: possibile ipotesi shock, la permanenza in Serie A. Tutti i dettagli

La Juventus sta attraversando una stagione molto complicata, la peggiore degli ultimi dieci anni, dove sono arrivati nove scudetti consecutivi. Nello scorso calciomercato per rinforzare l’attacco è arrivato Alvaro Morata, che dopo un ottimo inizio ha subito un calo di rendimento che sta facendo riflettere sul suo acquisto. Lo spagnolo è arrivato dall’Atletico Madrid per circa 50-60 milioni tra prestito e diritto di riscatto. Ma potrebbe essere un’opzione per la Roma.

Juventus, ipotesi Roma per Morata

Alvaro Morata è stato cercato dalla Roma già l’estate scorsa, quando sembrava sempre più probabile l’addio di Edin Dzeko, cercato proprio dalla Juventus. Il club giallorosso potrebbe fiondarsi sull’attaccante spagnolo in caso di secondo addio dai bianconeri. Un’idea che verrebbe mandata in porto con la formula per cui è arrivato Borja Mayoral, un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per il 2020/21 e a 20 milioni per il 2021/22. Chiaramente, le cifre sono diverse rispetto a Morata. Quest’anno per lui sono arrivati 7 gol in Serie A in 22 partite, uno score che -almeno per ora- lascia a desiderare.