Le formazioni ufficiali di Bulgaria-Italia: novità importanti per il Ct Roberto Mancini, confermati Florenzi ed Insigne

Primi tre punti contro l’Irlanda del Nord per l‘Italia del Ct Mancini, ora un’altra sfida decisiva per gli azzurri che saranno in campo tra pochi minuti contro la Bulgaria, altra gara per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Al Vasil Levski National Stadium di Sofia novità dal primo minuto con Stefano Sensi al posto di Manuel Locatelli: questa è la scelta a sorpresa del Ct Roberto Mancini.

Bulgaria-Italia, le formazioni ufficiali: Sensi dal 1′

BULGARIA (3-5-2): Iliev; D. Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne