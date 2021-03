Il Milan segue da tempo un centrocampista francese sul quale, però, piomba l’interesse del Siviglia: gli spagnoli sono pronti a sacrificare il ‘Papu’ Gomez

Il Milan programma la prossima sessione di calciomercato con l’intenzione – e la voglia – di essere tra i protagonisti. La stagione di Stefano Pioli ha fatto riassaggiare i grandi fasti del passato ai tifosi, con i rossoneri che sono tornati a duellare per lo scudetto e sognano il ritorno in Champions League. La strada è ancora lunga, ma la dirigenza è pronta a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione che si preannuncia ancora più combattuta.

Calciomercato Milan, Siviglia su Thauvin

Le risorse non sono infinite, ma la sensazione è che si proverà ad intervenire in ogni reparto con operazioni mirate. Tra gli obiettivi di mercato del Milan figura – ormai da qualche sessione – il nome di Florian Thauvin, giocatore offensivo classe 1993 del Marsiglia. Il francese è diventato tra i profili più appetibili visto che in estate andrà in scadenza con il club d’oltralpe.

Protagonista di ben otto gol e sette assist in Ligue 1, Thauvin piace molto al Milan, ma la concorrenza è alta. Secondo quanto riferiscono dalla Spagna, infatti, il Siviglia sta guadagnando diverse posizioni per aggiudicarsi il suo cartellino, grazie anche al lavoro portato avanti dal direttore Monchi. Sul calciatore c’è anche il Leicester, ma gli spagnoli avrebbero una carta da giocare.

Calciomercato Milan, via Gomez per Thauvin

Thauvin si libera a costo zero e questo lascia presumere che su di lui si scatenerà una vera e propria asta dove vincerà chi potrà offrirgli un ingaggio più conveniente. In quest’ottica il Siviglia potrebbe finanziare il suo stipendio liberando il ‘Papu’ Gomez, arrivato solo a gennaio dall’Atalanta, ma che potrebbe essere sacrificato e ceduto.

L’argentino non ha avuto un impatto positivo in ‘Liga’, collezionando appena un gol in otto presenze, numeri ben diversi da quelli bergamaschi, visto che aveva chiuso la prima parte di stagione con quattro reti e due assist in dieci partite. La cessione del ‘Papu’ – ha un contratto fino al 2024 – finanzierebbe l’ingaggio di Thauvin, con il Milan che resterebbe beffato.