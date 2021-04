La Roma resiste agli attacchi per Zaniolo ma il Manchester United è pronto a mettere sul piatto un profilo di assoluto valore

Intrecci di mercato sull’asse Inghilterra-Italia che coinvolgono Manchester United e Roma. Il club inglese vuole rinforzare la rosa e uno dei primi nomi sulla lista è quello di Nicolò Zaniolo, come riportato da ‘Il Messaggero’. Il centrocampista classe ’99 sta lavorando per recuperare dal secondo grave infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi ormai da troppo tempo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, affare con l’Atletico | Scambio con Douglas Costa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paratici a rischio | Scenario clamoroso

I Red Devils puntano all’affare, visto che l’attuale valore di mercato di Zaniolo è calato sia per i problemi fisici che per il ridimensionamento dei club dall’inizio della pandemia. Ecco perché potrebbero acquistare il giocatore per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, prezzo molto inferiore rispetto a quello che potrebbe costare tra un anno.

Calciomercato, scambio van de Beek-Zaniolo | Juventus beffata

La Roma sembra intenzionata a respingere qualsiasi attacco del Manchester United che, però, è pronto ad offrire un profilo di assoluto valore. Si tratta dell’olandese classe ’97 Donny van de Beek. Dopo la sua straordinaria consacrazione all’Ajax, in Premier League non è riuscito a esprimersi come ci si aspettava: un solo gol in 19 partite disputate tra campionato e Champions League. Il suo valore rimane comunque indiscusso e la Roma potrebbe barcollare di fronte ad una proposta così allettante.

LEGGI ANCHE>>>CMNEWS | Rinnovo Zaniolo: le ultime tra richiesta e risposta Roma

La Juventus, da tempo ormai sulle tracce di Zaniolo, potrebbe essere beffata proprio dal Manchester United. Inoltre anche van de Beek è un profilo che piace molto alla società bianconera e l’ipotetico scambio tra Red Devils e giallorossi taglierebbe fuori la Juve da entrambi gli obiettivi.