Il Milan potrebbe non avere la possibilità di riscattare Tomori e per questa ragione ha già pensato al sostituto

Il Milan continua. perdere punti che lo allontanano in maniera significativa dalla corsa scudetto e che potrebbero mettere in discussione anche l’obiettivo Champions League. Uno degli obiettivi principali del club rossonero sul mercato è il riscatto di Fikayo Tomori che sta dimostrando di avere la personalità per tenere in piedi il reparto difensivo rossonero.

ll riscatto del difensore del Chelsea, però, è strettamente legato all’ingresso in Champions che, qualora non dovesse arrivare, renderebbe impossibile l’acquisto a titolo definitivo del centrale canadese.

Calciomercato Milan, Soumaoro alternativa a Tomori

Ecco perché il Milan sta già pensando ad un’alternativa low-cost in quel ruolo e uno dei primi nomi in lista è quello del centrale difensivo del Bologna Adama Soumaoro, francese classe ’92. L’ex Genoa sta mettendo in scena ottime prestazioni, per ultima quella di ieri contro l’Inter dove ha contenuto in maniera eccellente lo strapotere di Romelu Lukaku, nonostante il gol.

Il Bologna lo ha preso in prestito dal Lille con opzione di diritto di riscatto fissato a 3 milioni, ma il Milan potrebbe offrire di più e decidere di puntare su di lui.