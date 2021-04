L’Inter protagonista di un super scambio con una big di Premier League: lo United pronto a presentare un’offerta per il difensore nerazzurro

Il calciomercato entra nel vivo e le big del calcio europeo pianificano colpi e strategie da attuare in estate. Le risorse a disposizione non sono molte, ma attraverso occasioni a costo zero e scambi si possono creare diverse situazioni interessanti. Una di queste può avere l’Inter tra le protagoniste, con un difensore nerazzurro entrato nel mirino di alcune big in Premier League.

Calciomercato Inter, sirene inglesi per de Vrij

L’Inter deve infatti guardarsi dall’interesse di alcuni club per Stefan de Vrij. L’olandese – protagonista dell’ennesima stagione ad alti livelli – sembra aver risolto anche il problema di affidabilità, trovando continuità: titolare già 26 volte su 29 in campionato, l’ex Lazio piace a Liverpool e Manchester United. A loro, riferiscono dall’Olanda, si unirebbe anche il PSG pronto a presentare un’offerta all’Inter per Stefan De Vrij.

Una notizia ripresa anche da ‘Il Corriere dello Sport’ che rilancia un vantaggio United per il difensore olandese in caso di addio all’Inter. Classe 1992, de Vrij ha un contratto sino al 2023 e strapparlo ai nerazzurri non sarà semplice. Tra le tre big, però, proprio l’undici di Solskjaer avrebbe un jolly da poter giocare in sede di trattativa. L’idea degli inglesi sarebbe di proporre uno scambio che porterebbe alla ‘Pinetina’ ben due calciatori.

Calciomercato Inter, scambio due per uno con lo United

Lo United è pronto ad offrire i cartellini di Lindelof e Matic – vecchio pupillo di Conte – per avere de Vrij. Il primo – difensore classe 1994 – è due anni più giovane di Stefan, ma già tanta esperienza: è svedese e stabilmente tra i titolari del Manchester, sia in campionato che Champions League. Nemanja Matic non ha invece bisogno di presentazioni: il 32enne serbo può garantire un’alternativa di qualità a Brozovic, tanto richiesta da Conte in questa stagione.

La priorità, in casa Inter, resta trattenere de Vrij, perno della difesa del futuro. L’olandese ha però tanto mercato e lo scambio ‘due per uno’ con lo United potrebbe accontentare tutte le parti. Una suggestione, al momento, ma nelle prossime settimane si saprà se ci saranno i margini per arrivare alla fumata bianca.