La Juventus non vuole lasciare nulla al caso in vista della prossima stagione: il club bianconero è sulle tracce sul baby talento

Altri mesi intensi in casa Juventus anche in vista della prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero proverà ad essere protagonista arrivando a giovani talenti in circolazione. La dirigenza torinese è sempre molto attiva per arrivare a giocatori di livello assoluto, ma attenzione anche alle altre big d’Europa pronte a duellare a distanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi offerta per Lukaku | C’è l’ostacolo

Calciomercato Juventus, duello per Gravenberch

Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” Thomas Tuchel vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione dopo averla allenata da diversi mesi subentrando a gennaio a Frank Lampard. Uno dei giocatori nel mirino è il giovane centrocampista dell’Ajax, Ryan Gravenberch, che è seguito costantemente da Barcellona, ​​Juventus e Manchester United. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool che perderà a parametro zero l’olandese Georginio Wijnaldum, in direzione Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfida col Napoli per l’ex Serie A

Al momento la sua valutazione si aggira circa sui 35 milioni di euro con il classe 2002 che sta sorprendendo tutti in patria e non solo. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e con una ricca offerta potrebbe anche dire addio. Arrivato nell’Ajax nel 2010, è diventato il più giovane del club ad esordire in Eredivisie all’età di 16 anni e 130 giorni. In questa stagione ha collezionato 37 presenze complessive realizzando quattro gol e sei assist all’attivo.

Il suo talento ha stregato anche il noto procuratore italo-olandese, Mino Raiola, che starebbe già al lavoro per assicurargli un futuro roseo. Il giovane centrocampista dell’Ajax ha collezionato anche tre presenze con la Nazionale maggiore olandese scavalcando tutti in così poco tempo. Un talento fuori dal comune con tante big d’Europa, tra cui la Juventus, che potrebbero preparare l’assalto vincente. Duello a distanza con il Chelsea per il club bianconero, ma non solo.