Tiago Pinto, General manager della Roma, ha parlato poco prima dell’inizio della sfida di Europa League tra Roma e Ajax

Il General manager della Roma, Tiago Pinto, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ poco prima dell’inizio della sfida tra Roma e Ajax, valevole per i quarti di finale di andata di Europa League. Pinto si è espresso anche sul futuro di Paulo Fonseca:

Calciomercato Roma, Tiago Pinto su Fonseca | “Non è l’unico allenatore in scadenza”

“La sua permanenza non dipende certo da queste due partite di Europa League. Adesso siamo concentrati solo sul presente per raggiungere i nostri obiettivi. In Italia ci sono tanti allenatori in scadenza di contratto per cui non capisco tutte queste voci sul nostro mister”.

Inoltre Tiago Pinto ha parlato anche della mentalità della Roma e cosa serve per puntare ancora più in alto: “Cosa serve per cambiare mentalità? Semplice, serve vincere. I successi aiutano a dare autostima e a creare una mentalità vincente, sono sicuro che con il tempo verremo ripagati”.