Calciomercato Juventus, tris di club su Milik | La situazione

L’esperienza al Marsiglia di Arkadiusz Milik potrebbe durare solo sei mesi: su di lui resta la Juventus ma non solo

Il Napoli ha ceduto Arkadiusz Milik nel calciomercato di gennaio all’Olympique Marsiglia, dopo sei mesi in cui era stato messo fuori squadra. Il club francese lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro, più 4 di eventuali bonus. Il desiderio del centravanti polacco era quello di continuare la sua avventura in Serie A, ma l’Europeo imminente ha indotto il giocatore ad accettare la destinazione. Altrimenti avrebbe perso il treno delle convocazioni di Paulo Sousa.

Juventus, Roma e Fiorentina su Milik

Arek Milik sarebbe molto contento di ritornare in Serie A dalla prossima estate, ed è possibile che si crei una nuova telenovela di mercato. Prima sembrava destinato alla Juventus, poi alla Roma. Infine, è stata la Fiorentina a fare un tentativo. Queste sono le tre squadre che, ancora oggi, ingaggerebbero volentieri il centravanti polacco. Ai bianconeri manca un attaccante, visto che Morata non è sicuro del riscatto e, in più, in rosa non ha un sostituto adeguato.

D’altra parte, la Roma deve valutare la situazione dell’allenatore, ma anche di Edin Dzeko e Borja Mayoral. Potrebbero cambiare tante cose a Trigoria, soprattutto con l’arrivo di Allegri o di Sarri. E Miik è un profilo considerato molto interessante. Poi c’è la Fiorentina, chiaramente un po’ più defilata, che per adesso si sta consolando con l’esplosione di Vlahovic.