Il futuro di Buffon e Chiellini è più che mai a un bivio: i due sembrano avere però due destini opposti alla Juventus

La vittoria contro il Napoli all’Allianz Stadium ha ridato un po’ di vitalità al clima spento che si respirava in casa Juventus dopo i passi falsi con Torino, Benevento e soprattutto Porto, che hanno praticamente ridimensionato gli obiettivi di inizio campionato dei bianconeri. E probabilmente hanno interrotto una storia d’amore, quella con la Serie A e lo scudetto, che andava avanti da nove anni. Al di là del morale, però, il match recuperato contro la squadra di Rino Gattuso ha messo davanti agli occhi della dirigenza dei fatti piuttosto evidenti soprattutto in ottica calciomercato, in cui si dovrà valutare il rinnovo dei due veterani.

Calciomercato Juventus, Buffon e Chiellini al bivio: gli scenari | I sostituti

I veterani, appunto. Gianluigi Buffon ieri, nonostante i suoi 43 anni, non ha fatto di certo rimpiangere il titolare polacco Szczesny, anzi ha rafforzato l’idea di Fabio Paratici and co di rinnovare il suo contratto, in scadenza proprio a giugno, di un altro anno. Non è una novità, infatti, che il portierone campione del mondo del 2006 non voglia appendere i guanti al chiodo, e non è neanche una novità che assolutamente in grado di farlo.

Discorso diverso si deve fare però per Giorgio Chiellini. Il centrale difensivo, classe 1984, anche lui in scadenza a giugno, non è più quello che si vedeva un tempo (e ci mancherebbe), ma la prestazione contro il Napoli ha lasciato qualche dubbio in più sul suo futuro alla Juventus e in generale nel mondo del calcio giocato. Pare, infatti, che dopo gli Europei il toscano voglia smettere proprio, chiudendo di fatto a qualsiasi altra ipotesi.

Sfruttando gli ottimi rapporti dei bianconeri con Raiola e Ramadani, per il ruolo occupato da Chiellini, la Juventus starebbe pensando a due sostituti che arrivano direttamente dalla Serie A. Uno è il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, che potrebbe non rinnovare il suo contratto con i rossoneri, l’altro invece è Nikola Milenkovic della Fiorentina. Prenderli entrambi sarebbe un’utopia, ma non è così difficile arrivare ad almeno uno dei due.