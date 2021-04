L’Inter non proseguirà con Kolarov la prossima stagione e cerca un centrale di sinistra: ipotesi di ritorno

L’avventura d Alexandre Kolarov con la maglia dell’Inter potrebbe terminare già a fine stagione. Il terzino ex Roma non è riuscito a dare il suo contributo e non è quasi mai entrato negli 11 titolari di Antonio Conte. Eppure ad inizio stagione il serbo era stato scelto dal tecnico salentino come difensore di sinistra della difesa a tre. Le prestazioni poco convincenti ad inizio campionato, però, hanno portato Conte a virare su altre piste fino a scegliere Bastoni come titolare inamovibile.

Calciomercato Inter, gli agenti propongono Juan Jesus

Anche i problemi fisici non hanno aiutato Kolarov ad integrarsi e con il contratto in scadenza a giugno, un rinnovo appare assai improbabile. L’Inter dovrebbe puntare su altri profili per rinforzare il reparto e dare più alternative al trio titolare di difesa. Nell’ottica di difesa a tre servirà un difensore mancino che giochi sul centro sinistra e all’identikit potrebbe corrispondere Juan Jesus, ex Inter e attualmente in forza alla Roma.

Il brasiliano è in scadenza con la Roma e ha vissuto una stagione altalenante con poche presenza sotto la guida di Paulo Fonseca. Gli agenti e gli intermediari, secondo ‘interlive’, potrebbero proporre Juan Jesus ai nerazzurri che, però, non sembrano interessati e vireranno su altri profili. Inoltre i tifosi nerazzurri potrebbero opporsi ad un ritorno non gradito dal popolo interista.