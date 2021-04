La Juventus rivuole Allegri ma il tecnico pretende il doppio colpo prima di tornare: chiesti due big per il futuro

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi fino a questo momento e il cammino nelle competizioni più importanti è ormai compromesso. I bianconeri infatti sono usciti già agli ottavi di Champions League contro il Porto, una squadra inferiore sulla carta, e sono fuori dalla lotta scudetto.

In questi mesi l’Inter ha accumulato un vantaggio di dodici punti dalla ‘Vecchia Signora’ quando mancano nove giornate dalla fine del campionato, per cui è ormai impossibile raggiungere le prime posizioni. Resta da conquistare un posto tra i primi quattro per puntare alla qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, ritorno Allegri: chiesto il doppio colpo. Milinkovic-Savic e Son nel mirino

Il rendimento negativo di questi mesi da parte della Juventus potrebbe sicuramente portare a un nuovo cambio in panchina, ovvero il terzo negli ultimi tre anni. Nel mirino della società c’è nuovamente Massimiliano Allegri per un ritorno che potrebbe avere del clamoroso, ma il tecnico ha richieste importanti da fare prima di accettare la panchina.

Allegri infatti sembrerebbe intenzionato a chiedere un doppio colpo alla società prima di accettare: Sergej Milinkovic-Savic per sistemare la situazione a centrocampo e Heung-Min Son per l’attacco. Con Lazio e Tottenham fuori dalla prossima Champions League i due affari potrebbero risultare più semplici e l’obiettivo è quello di prendere entrambi i calciatori per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.

Con due colpi del genere la Juventus risolverebbe sicuramente tanti problemi e il tecnico Allegri, in caso di ritorno, avrebbe tutto per tornare a competere in Europa e puntare alla conquista della Champions League.