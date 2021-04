La Juventus possibile protagonista di un super scambio con una big di Premier League: il Tottenham pronto a presentare un’offerta per Dybala

Il calciomercato entra nel vivo e le società iniziano a pianificare le mosse da mettere in pratica in estate. Le risorse a disposizione non sono molte, ma attraverso occasioni a costo zero e scambi si possono creare diverse situazioni interessanti. Una di queste può avere la Juventus tra le protagoniste, con Paulo Dybala entrato nel mirino di una big in Premier League.

Calciomercato Juventus, Dybala ancora in bilico

Paulo Dybala ha ritrovato il sorriso dopo una stagione problematica. L’argentino ha patito diversi guai fisici ai quali si è aggiunta anche la positività al Coronavirus. L’attaccante non ha però perso grinta e motivazioni, tanto che al suo ritorno in campo contro il Napoli ha subito messo il timbro, siglando il gol della vittoria. La sua posizione alla Juventus resta però in bilico: ha un contratto in scadenza nel 2022 e l’accordo per il rinnovo non è stato trovato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio agli esuberi | 198 milioni!

La società è consapevole che senza prolungamento l’estate 2021 è l’ultima dalla quale si può ricevere un guadagno dalla sua vendita e proverà per questo ad ascoltare le offerte che arriveranno. Il talento dell’argentino non si discute, tanto che già diversi club starebbero seguendo la sua situazione. Dybala è sempre piaciuto a José Mourinho e il Tottenham potrebbe farsi avanti.

Calciomercato Juventus, scambio due per uno in Premier

Secondo quanto riferisce ‘The Mirror’, il Tottenham potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in estate, con ben sei giocatori a rischio taglio. Via alcuni, dentro altri, tra cui Dybala, che potrebbe entrare in uno scambio interessante. La Juventus può sfruttare il cartellino dell’argentino in una trattativa ‘due per uno’: Dele Alli e uno tra Aurier o Sanchez per la ‘Joya’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi richiesta Allegri | Vuole il doppio colpo

Il primo – trequartista classe 1996 – ha un contratto in scadenza nel 2024 e sta trovando poco spazio in questa stagione: appena nove le presenze in Premier League, senza gol o assist a referto. Suo coetaneo Sanchez, difensore centrale in rampa di lancio e che potrebbero trovare in Serie A il giusto habitat per rilanciarsi. La Juventus ci pensa, nelle prossime settimane si capirà se ci saranno i margini per portare al termine i discorsi.