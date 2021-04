La Roma è a 90 minuti dal traguardo della semifinale di Europa League: da superare l’ostacolo Ajax, si riparte dal 2-1 dell’andata

La Roma scende in campo alle ore 21 contro l’Ajax per i quarti di ritorno di Europa League. All’Olimpico la squadra di Paulo Fonseca si gioca una stagione, poiché la semifinale è a portata di mano vista la vittoria dell’andata ad Amsterdam. 90 minuti che separano la Roma dalla grande impresa.

Europa League | Roma-Ajax: le formazioni ufficiali

Fonseca spera di rivedere la Roma coraggiosa di una settimana fa che è riuscita ad uscire dall’Amsterdam Arena vincitrice e che oggi proverà a difendere il risultato pur facendo a meno di alcuni giocatori importanti come Spinazzola. Come ha anche dichiarato il tecnico portoghese servirà la partita perfetta, ma gli olandesi per passare il turno dovranno vincere con 2 reti di scarto o segnando almeno 3 gol. Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres