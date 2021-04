Il Milan è sempre alla ricerca di un vice Ibrahimovic all’altezza dopo l’ormai imminente rinnovo dello svedese: possibile scambio più cash

Saranno settimane decisive anche in casa Milan con la possibilità di arrivare a giocatori di assoluto valore. La società rossonera dovrebbe annunciare nei prossimi giorni l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic: il campione svedese vestirà per un’altra stagione la maglia rossonera. E così la dirigenza dovrebbe trovare un vice all’altezza dell’attaccante rossonero, che avrà un anno in più rispetto ad oggi e non sarà impiegato con continuità da Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Edouard per il ruolo di vice Ibra

Il profilo interessante arriva dal Celtic con l’attaccante, Odsonne Edouard, centravanti classe 1998 che ha militato nell’Under-21 francese. In questa stagione lo stesso giocatore ha collezionato ben 20 gol più sei assist vincenti in 36 presenze complessive: in questo modo ha attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui anche la società rossonera.

L’idea suggestiva del Milan sarebbe quella di arrivare a lui mettendo sul piatto circa 18-20 milioni di euro più il cartellino di Laxalt, che si trova già in Scozia in prestito proprio dal club rossonero. Il suo futuro è sempre in bilico con la possibilità di una svolta decisiva della sua carriera. La dirigenza del top club di Serie A lo starebbe monitorando già da tempo proprio come vice Ibrahimovic.

Un’idea interessante in vista della prossima stagione con il Milan che tornerà anche in campo europeo per essere protagonista a livello internazionale dopo anni di purgatorio.