La Juventus prova a muoversi per il prossimo calciomercato estivo, con un nome in particolare per l’attacco di Pirlo: possibili contatti già in giornata, è testa a testa con la big di Serie A

La Juventus è concentrata sull’odierna sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Un match delicato che può aiutare i bianconeri a consolidare il terzo posto allontanando proprio i nerazzurri, attualmente a -1 dalla squadra allenata da Pirlo. Dal campo al calciomercato, la dirigenza torinese guarda al colpo in attacco direttamente in Serie A: possibili contatti in giornata, sfida alla big italiana.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super colpo in difesa | Svolta in arrivo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio clamoroso con l’Inter | Dybala nell’affare! Le cifre

Calciomercato Juventus, bomber in A: c’è anche la Roma

Il big match contro l’Atalanta potrebbe accelerare i discorsi tra la Juventus e la dirigenza bergamasca per Luis Muriel. L’attaccante colombiano piace ai vertici bianconeri (così come tra le altre a Inter e Borussia Dortmund) e orrebbero anticipare la concorrenza di diverse squadre, pronte a fiondarsi sull’ex Udinese per la prossima estate. In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’ nelle scorse ore, su Muriel vi sarebbe anche la Roma. Il club giallorosso cambierà tanto davanti (Dzeko dovrebbe dire addio) ed il 30enne di Santo Tomàs rappresenterebbe uno dei profili graditi alla Tiago Pinto.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’attaccante dell’Atalanta ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 con la ‘Dea’ e la sua valutazione si avvicina a 35-40 milioni. La Juventus, in occasione della gara con la squadra di Gasperini, potrebbe dunque riprendere il discorso. Da valutare anche il futuro di Cristian Romero: il difensore di proprietà della Juventus, attualmente in prestito all’Atalanta, potrebbe rientrare nell’eventuale affare tra bianconeri e nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, offerto il gioiello | ‘Occasione’ dalla Premier!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto per il big | Pericolo Simeone!

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che può provare ad anticipare la Roma nella corsa al gioiello di Gasperini. In questa stagione con l’Atalanta, Muriel si è confermato tra i bomber più prolifici in Serie A: sono 22 le reti tra campionato e coppe, con 9 assist vincenti in 39 apparizioni con la maglia nerazzurra.