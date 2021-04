In casa Inter si pensa già al prossimo calciomercato estivo, con un nome in particolare sul taccuino di Beppe Marotta per rinforzare l’attacco di Conte

La sfida con il Bologna nel mirino, con la possibilità sempre più concreta di vedere de Vrij nuovamente a disposizione di mister Conte. Dal calcio giocato al calciomercato, il club nerazzurro rischia di incassare un’inattesa beffa per uno degli obiettivi per l’attacco da tempo nel mirino di Marotta: i dettagli.

Calciomercato Inter, assalto a Muriel: c’è il top club

Non è un mistero che il nome di Luis Muriel sia tra quelli accostati con maggior forza al club meneghino. L’Inter ci ha pensato e potrà tornare a farlo per il prossimo mercato: il talento colombiano, però, potrebbe interessare ad un altro top club europeo.

Si tratta del Borussia Dortmund che perderà Haaland, con ogni probabilità, durante l’estate. Per rimpiazzare il gioiello norvegese, l’attaccante dell’Atalanta sarebbe considerato il profilo ideale. Servono 30-35 milioni per accontentare le richieste della ‘Dea’ che non si opporrebbe alla partenza di Muriel per tali cifre.

L’Inter rimane vigile, in una situazione in continuo divenire: il Borussia Dortmund può beffare Conte nella corsa all’attaccante 29enne, cercato anche dalla Juventus nella scorsa sessione invernale di calciomercato.