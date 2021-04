L’Inter è al centro delle polemiche per via della Superlega: a tal proposito è intervenuto anche un noto giornalista su Zhang e Marotta

L’Inter continua la rincorsa allo scudetto. I nerazzurri sono ormai ad un passo dalla conquista del titolo nazionale e mancano sette giornate alla fine dei giochi. Non sembrano avere rivali all’altezza in Serie A e nel girone di ritorno hanno acquisito la totale consapevolezza dei propri mezzi. I milanesi, però, in queste ore devono fare i conti con la forte polemica nata per via dell’annuncio della Superlega. Diverse società hanno, poi, deciso di ritirarsi dal progetto e la manifestazione è stata sospesa tramite un comunicato ufficiale da parte dei club fondatori. La situazione ha generato varie reazioni da parte dei tifosi e di personaggi illustri dello sport e non solo. Ne ha parlato anche un noto giornalista, rilasciando un commento su Zhang e Marotta.

Inter, il giornalista sulla Superlega: Marotta e Zhang nel mirino

Il calcio ha subito un vero e proprio terremoto nelle ultime 48 ore. L’annuncio della Superlega ha dato vita a parecchie reazioni negative, con il parere contrario di varie istituzioni e personaggi anche non strettamente legati al mondo del calcio e dello sport, nazionali e internazionali. Tramite un comunicato ufficiale, inoltre, è stata resa nota la sospensione del progetto. Prevedeva la partecipazione di 20 squadre, di cui 15 fisse e 5 su invito ogni anno. Tra i club fondatori c’era anche la presenza dell’Inter, che ha successivamente annunciato il proprio ritiro dalla manifestazione.

A proposito della situazione, ha rilasciato un commento anche il noto giornalista Fabio Ravezzani tramite il proprio profilo Twitter. In particolare, si è espresso su Marotta e Zhang: “Pare (e mi sembra verosimile) che Marotta fosse all’oscuro del progetto SuperLeague concordato da Agnelli direttamente con Zhang, presidente molto attivo sui social solo quando l’Inter vince, ma che si guarda bene dall’esprimersi sul pessimo momento economico che vive il club“.

Non le manda a dire Ravezzani, che non è evidentemente soddisfatto della gestione comunicativa messa in atto dal presidente della ‘Beneamata’. La situazione Superlega pare aver raggiunto una fase di stallo – forse definitiva – ma la scossa è stata molto forte. Continueranno, presumibilmente, le polemiche per diverso tempo.