Il futuro di Antonio Conte all’Inter sembrerebbe non essere così scontato, così arrivano gli occhi la Premier League: mirino anche sul big

Qualche stop di troppo per l‘Inter verso la corsa scudetto, ma il vantaggio è ancora netto nei confronti delle inseguitrici. Nel frattempo però bisogna anche iniziare a porre le basi per il futuro della squadra. Infatti a giugno sarà importante nella finestra di calciomercato riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ammesso che rimanga alla guida dei nerazzurri. La sua permanenza sembrerebbe non essere così scontato, soprattutto dopo la richiesta di un progetto vincente nelle ultime dichiarazioni.

Così sulle sue tracce si mettono in modo alcuni club, tra cui uno inglese, che sembrerebbe intenzionato a prelevare il tecnico interista, che chiederebbe subito l’acquisto di uno dei suoi big. Un doppio colpo che infiammerebbe il prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, il Tottenham ci prova per Conte: Barella la prima richiesta

Sembra finalmente aver trovato la quadra giusta l’Inter di Antonio Conte, che sicuramente nel suo tecnico ha trovato un punto fermo ma anche in Nicolò Barella, che è riuscito a far esplodere al meglio il proprio talento in questa stagione. Però dall’Inghilterra sono sempre pronti a guardare in Italia, e per la prossima stagione entrambi finiscono nel mirino di una big di Premier League.

Infatti il futuro di Antonio Conte non essendo così certo, attira l’interesse del Tottenham, che da poco ha esonerato José Mourinho. Certo riuscire a convincere l’allenatore italiano a lasciare l’Inter non sarà facile, così il colpaccio di mercato per fare in modo che arrivi il suo sì potrebbe essere rappresentato proprio da Nicolò Barella. Infatti in caso di arrivo negli ‘Spurs’ il tecnico potrebbe subito chiedere il centrocampista, che dai nerazzurri viene valutato circa 55 milioni di euro. Un doppio colpo non semplice, ma che potrebbe aprire le porte ad uno scenario inaspettato.