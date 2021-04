L’Inter a lavoro per rinforzare il centrocampo, in particolare la trequarti con un profilo di qualità

Continuano a circolare nomi caldi in casa Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Nonostante il caos della Superlega e le difficoltà finanziarie, il club nerazzurro prosegue le sue strategie per rinforzare la rosa. Il prossimo anno servirà essere più competitivi in Europa e per far questo serviranno dei nuovi tasselli da aggiungere al puzzle, cercando di trattenere quelli già presenti.

In cima alla lista c’è sempre Rodrigo De Paul, un giocatore che garantirebbe a Conte qualità tra le linee e maggiore possibilità di scelta. E’ ormai praticamente certo che l’argentino lascerà l’Udinese a fine stagione e Beppe Marotta è pronto a tentare l’assalto.

Calciomercato Inter, De Paul in cima alla lista | Ritorno di fiamma Papu Gomez

Fa più rumore, invece, il possibile ritorno in Italia del ‘Papu’ Gomez anche percepisce proprio l’Inter sarebbe tra le pretendenti. L’ex Atalanta si è trasferito in Spagna a gennaio ma a fine stagione potrebbe forzare per lasciare il Siviglia e tornare in Serie A. Come riportato da ‘Agipronews’, i bookmaker danno a 5.00 l’approdo di Gomez in nerazzurro. Leggermente più difficile è invece il ritorno di fiamma di N’Golo Kanté che andrebbe a prendere il posto di Vidal, ormai certo di lasciare Milano a fine stagione.

L’Inter tiene sotto occhio anche Paredes del Psg, così come Svanberg, autore di una stagione importante in Serie A con la maglia del Bologna. La prima pista resta comunque quella che porta a De Paul ma occhio al colpo di scena ‘Papu’ Gomez. I prossimi mesi saranno caldi.