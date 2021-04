Il Milan si tiene stretto Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese ha rinnovato l’accordo con il ‘Diavolo’ che era in scadenza il 30 giugno 2021: ecco le sue parole ai canali ufficiali del club rossonero

Zlatan Ibrahimovic ed il Milan, un legame da poche ore destinato ufficialmente a durare per un altro anno. Nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il gigante svedese ha firmato l’accordo con la società di via Aldo Rossi per rinnovare il contratto e restare alla corte di Pioli. Il bomber, che a ottobre compirà 40 anni, è intervenuto a ‘Milan Tv’ per dire la sua sulla trattativa ed il momento della squadra rossonera.

Calciomercato, Milan senti Ibrahimovic: “Resterei a vita”

L’attaccante rossonero ha espresso tutta la sua gioia a ‘Milan Tv’ per il rinnovo con i rossonero: “Sono molto felice, resto un altro anno ed è questo che conta. Essere al Milan è come essere a casa, tutti mi fanno sentire bene. È come casa mia, se posso restare tutta la vita qui, io resto“. Una dichiarazione d’amore in piena regola dell’attaccante 39enne, dopo una grande stagione in Serie A. Zlatan ci tiene a sottolineare la reazione dei tifosi al suo prolungamento: “Penso siano felici, con loro ho un grande feeling anche se qualcuno aveva dubbi prima che tornassi per la mia età. L’età però non conta, è tutto nella testa, bisogna sempre dare il massimo e migliorare. Questa è la mia mentalità, cerco di aiutare il più possibile”.

Ibrahimovic ha poi aggiunto: “Mi piace il progetto rossonero, è giovane e mi fa sentire giovane. Cosa vedo nel futuro? Grandi cose. Devo correre come i miei compagni, non posso essere da meno. Abbiamo dimostrato che possiamo farcela. Quando vinci hai fame e ne vuoi di più, è questo il mio segreto”. Una battuta infine sul doppio confronto con la sua ex squadra: il Manchester United.

“Abbiamo dimostrato di poter lottare con questa grandi squadre, abbiamo dimostrato e meritato più di loro in due gare. Stiamo lottando per la Champions che è il più grande torneo che c’è e lo facciamo tutti i giorni”.