Il Milan prepara una nuova mossa per la prossima estate: c’è un’uscita dal Barcellona, si pensa allo scambio

È un’annata particolare quella vissuta fino dal Milan, che per larghi tratti della stagione ha occupato la vetta della classifica prima del calo arrivato alla fine di gennaio. I rossoneri hanno sognato anche lo scudetto ma l’Inter ha preso il volo nelle ultime settimane ed è diventata ormai una preda irraggiungibile, visto il distacco di ben dieci punti.

Nonostante il calo e la sconfitta con il Sassuolo di mercoledì, però, la compagine allenata da Stefano Pioli può ancora chiudere in maniera più che positiva l’annata provando a ritornare in Champions League dopo diversi anni, rispettando quindi l’obiettivo di inizio anno. Al momento il ‘Diavolo’ è al secondo posto e ha un vantaggio di tre punto sulla quinta in classifica, ovvero il Napoli.

Calciomercato Milan, occasione Trincao dal Barcellona

Mentre la squadra è concentrata sul campo perché vuole conservare la propria posizione per tornare in Champions League, la società pensa al futuro e studia già i nuovi colpi da attuare nella prossima sessione di calciomercato. Un’occasione potrebbe arrivare direttamente dal Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Transfermarkt’, infatti, in estate potrebbe esserci l’addio con Trincao, che dopo il cambio di modulo ha raggiunto la decima panchina consecutiva. In caso di addio il Milan potrebbe farsi avanti e pensare a uno scambio tutto portoghese: sul piatto infatti la dirigenza potrebbe mettere Rafael Leao.

In questa annata l’esterno del Barcellona realizzato tre reti in 25 presenze in Liga mentre Leao è a quota sei gol in campionato dopo 25 gare disputate.