Il futuro di Dybala alla Juventus è quanto mai incerto, e l’argentino potrebbe lasciare Torino per approdare in Liga spagnola la prossima stagione

La stagione di Paulo Dybala alla Juventus non ha convinto come avrebbe dovuto. Dopo essere stato l’MVP della passata annata di Serie A, il ventisettenne argentino è stato per molto tempo fermo ai box e non ha aiutato il mister Andrea Pirlo a raggiungere il decimo scudetto consecutivo, sempre più orientato a raggiungere Milano, sponda Inter. Il suo nome per questo motivo è uno di quelli che potrebbero incendiare il calciomercato estivo, anche a causa del suo contratto in scadenza. Insomma, la sua permanenza a Torino è tutt’altro che scontata, e un interesse molto forte dalla Spagna potrebbe convincere ‘la Joya’ a lasciare l’Italia per trasferirsi in Liga.

Calciomercato Juventus, scambio di complimenti tra Dybala e Simeone

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘El Mundo Deportivo’, Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, non ha mai nascosto le sue simpatie per Dybala, ma ultimamente il mister argentino vorrebbe proprio che i Colchoneros investissero 100 milioni di euro per portare il connazionale alla sua corte.

Quando i due si sono incontrati in un ristorante a Madrid, l’ex Lazio e Inter non ha mancato di fargli i complimenti per il suo essere un ottimo giocatore: “Sì, ho incontrato Dybala in un ristorante – ha dichiarato Simeone in una conferenza stampa qualche tempo dopo -, abbiamo chiacchierato e gli ho detto cosa pensavo di lui, che è un ottimo calciatore. Stava cenando con due amici e io cenavo solo, non c’è molto altro da dire”. E anche il numero 10 della Juventus non si è risparmiato una strizzata d’occhio per l’Atletico Madrid: “Morata viene da là e mi ha parlato molto bene del club. Il pubblico è molto appassionato e senza dubbio stiamo parlando di una grande società”, ha detto a Ibai Llanos in un’intervista.

Ora c’è solo da capire se il presidente Enrique Cerezo abbia intenzione di ‘sganciare’ i soldi che servono per arrivare alla ‘Joya’, anche se al momento, dicono sempre dal quotidiano sportivo spagnolo, l’intenzione non c’è. Certo però è che se il costo dovesse abbassarsi, Dybala avrebbe già un posto assicurato nell’attacco di ‘El Cholo’.