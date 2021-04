L’Inter di Antonio Conte sta per vivere un finale di stagione memorabile che, salvo sorprese, coinciderà con lo scudetto che tornerà nuovamente nella Milano nerazzurra. In tal senso, attenzioni puntate al prossimo calciomercato: addio Vidal e ritorno clamoroso a giugno

Il futuro dell’Inter vede il tricolore sempre più vicino, nonostante il pari dei meneghini contro lo Spezia. Un futuro che, tuttavia, a partire dall’anno prossimo potrebbe vedere Arturo Vidal lontano dalla Serie A. Il centrocampista cileno non ha brillato sin dal suo arrivo alla corte di Antonio Conte e, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe salutare definitivamente l’Inter. In tal senso, arrivano dalla Spagna indiscrezioni su un possibile clamoroso scambio: addio Vidal, il ritorno a Milano dell’ex nerazzurro è possibile.

Calciomercato Inter, scambio a giugno: Vidal in Spagna

Secondo quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, l’Inter avrebbe intenzione di fare spazio in mediana e salutare Arturo Vidal durante l’estate. Il centrocampista ex Juventus e Barcellona può quindi fare ritorno in Spagna. La dirigenza nerazzurra valuta infatti di proporre il cartellino del mediano 33enne all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. I ‘Colchoneros’ potrebbe quindi acconsentire all’arrivo del giocatore, ‘rispondendo’ con il cartellino di Geoffrey Kondogbia.

L’ex Monaco, accostato recentemente tra le altre anche alla Juventus, non ha convinto a pieno Simeone in questa prima (e probabilmente ultima) stagione con la maglia dell’Atletico Madrid. L’Inter accoglierebbe di buon grado il ritorno dell’ex nerazzurro che porterebbe muscoli e centimetri alla mediana di Conte, proprio in sostituzione di Vidal. Uno scambio sull’asse Milano-Madrid che può prendere forma a fine stagione.

Vidal all’Atletico Madrid, Kondogbia nuovamente all’Inter: uno scenario di mercato che accontenterebbe sia le esigenze di Simeone che di Antonio Conte.