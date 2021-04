Leo Messi ‘decisivo’ per il futuro di Cristiano Ronaldo. L’addio dell’asso portoghese nel prossimo calciomercato estivo sembra sempre più probabile: ipotesi scambio con il top player ex Serie A

La vittoria sul Parma per consolidare una classifica che, salvo sorprese, vedrà interrotto il dominio della Juventus. Il club bianconero è, tuttavia, già proiettato all’anno prossimo con il calciomercato estivo che potrebbe vedere la cessione di Cristiano Ronaldo. L’attaccante bianconero via ‘grazie’ a Leo Messi: scenario clamoroso e scambio con il top player.

Calciomercato Juventus, scambio con l’ex Inter: addio CR7

Lionel Messi ‘giudice’, a sorpresa, del destino di Cristiano Ronaldo. La ‘Pulga’ argentina rimane uno dei grandi sogni del PSG per la prossima sessione di calciomercato ma, con il probabile rinnovo con il club di Laporta (attualmente guadagna, bonus inclusi, 38 milioni netti a stagione), le attenzioni della società di Al-Khelaifi si rivolgeranno in casa Juventus. L’addio dell’asso lusitano, valutato circa 25-30 milioni di euro ad un anno dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’, pare una via molto difficile da non percorrere.

Con Messi che rimarrà a Barcellona, il PSG proverà a regalare a Pochettino il 36enne portoghese, il cui ingaggio da 31 milioni all’anno pesa non poco sulle casse bianconere. La Juventus non chiude le porte all’addio ma, anzi, rilancia. Nella possibile cessione di Ronaldo, Paratici insisterebbe per inserire il cartellino di Mauro Icardi (40-45 milioni). L’argentino, con l’esplosione di Kean e Mbappè, rischia di fare tanta panchina e non ha mai nascosto il suo legame con l’Italia.

Icardi guadagna attualmente 9,2 milioni di euro dalla società francese: cifra importante ma decisamente alla portata, anche in paragone con lo stipendio di CR7 a Torino, per le casse della Juventus. L’ex capitano dell’Inter, dunque, in cima alla lista dei colpi per l’attacco di Pirlo: con Ronaldo a Parigi, il ritorno in Serie A di Maurito può tramutarsi in realtà.