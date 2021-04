Il Genoa porta a casa i tre punti nel match salvezza contro lo Spezia, terminato con il risultato di 2-0: ecco il tabellino e la classifica

Il match d’avvio della 33esima giornata di Serie A ha dato il suo verdetto. Il Genoa ha battuto 2-0 lo Spezia e ora la salvezza è sempre più vicina. Gli uomini di Ballardini hanno messo in difficoltà la squadra di Italiano sin dai primi minuti di gioco. Intorno alla mezz’ora è arrivato anche il gol di Goran Pandev, ma a seguito di una revisione da parte del VAR, è stato successivamente annullato. I rossoblù non si sono persi d’animo e nel secondo tempo hanno trovato il vantaggio grazie al subentrato Scamacca. Verso il finale di partita, ha chiuso i giochi la marcatura di Shomurodov. Per il ‘Grifone’ la salvezza è ormai ad un passo.

LEGGI ANCHE>>> Fiorentina-Juventus, “Big non convocato” | L’annuncio di Pirlo

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Conte non si sbilancia sul futuro | Le parole del tecnico

Genoa-Spezia 2-0, tabellino e classifica

Di seguito tabellino del match e classifica aggiornata.

FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Masiello, Criscito; Goldaniga, Strootman (91′ Cassata), Badelj, Pjaca (dal 63′ Behrami), Zappacosta; Pandev (dal 56′ Scamacca), Destro (dal 63′ Shomurodov). A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Zajc, Ghiglione, Melegoni, Rovella, Czyborra. All. Davide Ballardini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (dall’85’ Agudelo), Erlic, Terzi (dal 64′ Chabot), Bastoni; Maggiore (dal 59′ Estevez), Leo Sena, Pobega; Farias (dal 64′ Verde), Nzola, Gyasi (dall’85’ Galabinov). A disposizione. Zoet, Acampora, Ricci, Agoumè, Ferrer, Saponara, Dell’Orco. All. Vincenzo Italiano.

Risultato: 2-0

Arbitro: Giancluca Manganiello

Assistenti: Di Iorio, Muto

Quarto uomo: Giua

VAR: Chiffi

AVAR: Tegoni

Marcatori: 62′ Scamacca (G), 86′ Shomurodov (G)

Classifica momentanea Serie A 33esima giornata: Inter punti 76, Milan 66, Atalanta 65, Juventus 65, Napoli 63, Lazio 58*, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Hellas Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Genoa 36**, Fiorentina 33, Spezia 33**, Torino 31*, Benevento 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15

*Una partita in meno

**Una partita in più