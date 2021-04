Antonio Conte, mister della capolista Inter, in conferenza stampa prima della gara contro il Verona è misterioso sul futuro

Con dieci punti sul Milan, seconda in classifica in Serie A, domani l’Inter di Antonio Conte si appresta a giocare la trentatreesima giornata del campionato contro il Verona di Ivan Juric, che si trova in una posizione abbastanza tranquilla, lontana sì da ogni sogno di gloria in Europa, ma anche dal baratro della cadetteria. A sei gare dalla fine, però, il tecnico pugliese ancora non vuole trarre nessuna conclusione su quello che sarà il futuro con i nerazzurri, anche in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, Conte e il futuro: “Prematuro parlarne”

E quindi in conferenza stampa prima della partita contro i gialloblu, l’allenatore dell’Inter ha risposto così ai giornalisti che chiedevano del futuro: “Io sono una persona che guarda molto al presente e finché qualcosa non ce l’ho in mano e non lo acquisisco insieme alla squadra sarebbe da presuntuosi commentarlo“.

Dato il gap con le dirette inseguitrici sarebbe facile parlare di scudetto, ma Conte non vuole sbilanciarsi: “Finché non acquisiamo la possibilità di parlare di scudetto sarebbe stupido parlarne. Quando ce lo avremo, mi potrete fare qualsiasi tipo di domanda e risponderò a tutte le domandeCon”, ha concluso il mister.