Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Dalla possibile permanenza alla Juventus fino all’addio, con l’ipotesi Manchester United ancora in piedi: lo scenario per l’estate

Il match contro la Fiorentina, domani al ‘Franchi’, per mantenere viva la corsa ad un posto Champions. I bianconeri puntano a chiudere al meglio la stagione per proiettarsi sulla prossima, con il calciomercato estivo che può regalare diverse novità alla rosa allenata da Andrea Pirlo. A tenere banco in casa Juventus è però il futuro di Cristiano Ronaldo: indiscrezione che riguarda il portoghese, in scadenza tra poco più di un anno, e che può vedere la permanenza a Torino del bomber 36enne.

Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo: “Può rinnovare”

Il giornalista Cristiano Ruiu, intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘, ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è in scadenza nel giugno 2022 con la Juventus e durante l’estate potrebbe salutare la Serie A: ad attenderlo ci sarebbe il Manchester United. “La Juventus spera che arrivi qualcuno a sgravare il bilancio dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League”.

Il giornalista ha poi parlato dell’ipotesi di un clamoroso ritorno di CR7 all’Old Trafford: “Il Manchester United, d’altra parte, perchè dovrebbe sobbarcarsi di questo tipo di stipendio proprio adesso? Potrebbe attendere l’anno prossimo, quando scadrà il contratto e offrire una cifra inferiore d’ingaggio”. La chiusura di Ruiu, per concludere, sul possibile rinnovo dell’attaccante 36, con una soluzione che accontenterebbe entrambe le parti: “Potrebbe anche far comodo, a tutti, spalmare l’accordo con la Juventus su più stagioni, si parla di tre anni a circa 15 milioni a stagione”.

Situazione in continua evoluzione, con le strade ancora tutte aperte per determinare quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo: addio, con lo United (e non solo) alla finestra, o rinnovo per tornare a vincere con la Juventus.